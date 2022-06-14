Зеленський: Шольцу час нарешті визначитися з позицією Берліна щодо війни

Німеччина не може зайняти остаточну позицію

Зеленський закликав Шольца визначитися з позицією/Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke, Офіс президента України. Колаж: "Сьогодні"

Канцлеру ФРН Олафу Шольцу час визначитися з позицією Берліна щодо війни, яку Російська Федерація розв'язала проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому громадсько-правовому телеканалу ZDF.

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"Від канцлера Шольца нам необхідні гарантії того, що Німеччина підтримує Україну. Він та його уряд мають ухвалити рішення", — закликав Зеленський.

Глава держави додав, що не можна намагатися зробити шпагат "між Україною та зв'язками з Росією".

"Німеччина трохи пізніше, ніж деякі наші країни-сусіди, зробила висновки щодо постачання зброї. Це факт", — заявив Зеленський.

Він підкреслив, що США, Великобританія, країни Балтії та інші держави Східної Європи одразу почали діяти, а Німеччина та Франція спочатку підтримували Україну лише у політичному та риторичному сенсі.

Зеленський розмовляв із Шольцем

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Зокрема, щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС.

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"Говорив сьогодні (8 червня, — ред.) з канцлером Німеччини Шольцем. Також – про рішення на користь України щодо кандидатства, яке, насправді, буде рішенням і на користь Європи. Про оборонну підтримку говорили. І про продовольчу безпеку, гарантування якої – вже дійсно глобальний інтерес. Бо ніхто не може бути зацікавлений, окрім російської держави, в глобальній продовольчій кризі", — сказав Зеленський.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, чому генсек НАТО скасував зустріч із Шольцем. Раніше ми писали, що Шольц розкрив Зеленському, про що говорив із Путіним.