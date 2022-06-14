Зеленский: Шольцу пора наконец определиться с позицией Берлина по поводу войны

Германия не может занять окончательную позицию

Зеленский призвал Шольца определиться с позицией/Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke, Офис президента Украины. Коллаж: "Сегодня"

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пора определиться с позицией Берлина по поводу войны, которую Российская Федерация развязала против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF.

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"От канцлера Шольца нам необходимы гарантии того, что Германия поддерживает Украину. Он и его правительство должны принять решение", — призвал Зеленский.

Глава государства добавил, что нельзя пытаться сделать шпагат "между Украиной и связями с Россией".

"Германия чуть позже, чем некоторые наши страны-соседи, сделала выводы относительно поставок оружия. Это факт", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что США, Великобритания, страны Балтии и другие государства Восточной Европы сразу начали действовать, а Германия и Франция поначалу поддерживали Украину только в политическом и в риторическом смысле.

Зеленский разговаривал с Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В частности, о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС.

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"Говорил сегодня (8 июня, — ред.) с канцлером Германии Шольцем. Также — о решении в пользу Украины относительно кандидатства, которое, на самом деле, будет решением и в пользу Европы. Об оборонной поддержке говорили. И о продовольственной безопасности, гарантирование которой – уже действительно глобальный интерес. Потому что никто не может быть заинтересован, кроме российского государства, в глобальном продовольственном кризисе", — сказал Зеленский.

Также сайт "Сегодня" сообщал, почему генсек НАТО отменил встречу с Шольцем. Также мы писали, что Шольц раскрыл Зеленскому, о чем говорил с Путиным.