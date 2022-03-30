Захід має вступити у війну: посол Литви закликав дати відсіч Росії

Литовський політик розповів, як можна зупинити путінський фашизм

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній міністр закордонних справ Литви та Надзвичайний та Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні (2010—2015) Пятрас Вайтєкунас закликав країни Заходу розплющити очі на відкриту агресію та погрози, які їм адресує президент РФ Володимир Путін.

Про це він сказав у програмі "Україна Разом" з ведучими Максимом Сікорою та Юрієм Бібіком на каналі "Україна 24".

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"Я говорю про Європу, яка освічена, розумна, про все можна домовитися. Там три покоління виросло в умовах миру. Вони знають, що відбувається в Україні, але не вірять, що таке безумство, секта бога війни... Прийшли в чужу країну , руйнують міста і вбивають людей. Через що? Через ідею "російського світу", інші маячні ідеї, що потрібно звільняти Україну від нацистів, гей-парадів. Ця третя світова війна вже відбувається, і вона відбувається з Заходом", — сказав він.

Вайтєкунас наголосив, що розмовами не вдасться зупинити наступ путінського фашизму на західні країни. Заходу доведеться розпочати війну, вважає він.

"Путін оголосив Захід своєю метою, своїм ворогом. І поки що вони тримають лінію фронту в Україні. Але якщо ми хочемо зупинити путінський фашизм – Захід має вступити в цю війну! Він має відповісти військовими заходами. Ми знаходимося на початковому ступені цієї війни. І чим раніше Захід відповість, тим більше ймовірність, що великої, остаточної, стратегічної війни Заходу з Росією не станеться. а й присутністю в Україні. Потрібно розуміти, що логіка і світ, в якому живе ця секта бога війни, — це паралельна реальність. І наші розумні розмови їх не зупинять. Війну ніколи не зупиняють розмови. Війну зупиняють силою. Це має статися і за путінського фашизму", — заявив він.

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