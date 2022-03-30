Запад должен вступить в войну: посол Литвы призвал дать отпор России

Литовский политик рассказал, как можно остановить путинский фашизм

Пятрас Вайтекунас предупредил о неизбежности войны Запада с РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший министр иностранных дел Литвы и Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине (2010—2015) Пятрас Вайтекунас призвал страны Запада открыть глаза на открытую агрессию и угрозы, которые им адресует президент РФ Владимир Путин.

Об этом он сказал в программе "Україна Разом" с ведущими Максимом Сикорой и Юрием Бибиком на канале "Украина 24".

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"Я говорю про Европу, которая образованная, умная, обо всем можно договориться. Там три поколения выросло в условиях мира. Они знают, что происходит в Украине, но не верят, что такое безумие, секта бога войны... Пришли в чужую страну, разрушают города и убивают людей. Из-за чего? Из-за идеи "русского мира", других бредовых идей, что нужно освобождать Украину от нацистов, гей-парадов. Эта третья мировая война уже происходит, и она происходит с Западом", — сказал он.

Вайтекунас подчеркнул, что разговорами не получится остановить наступление путинского фашизма на западные страны. Западу придется вступить в войну, считает он.

"Путин объявил Запад своей целью, своим врагом. И пока они держат линию фронта в Украине. Но если мы хотим остановить путинский фашизм – Запад должен вступить в эту войну! Он должен ответить военными мерами. Мы находимся на начальной ступени этой войны. И чем раньше Запад ответит, тем больше вероятность, что большой, окончательной, стратегической войны Запада с Россией не случится. Не нужно ждать, кода Россия использует следующую ступень — химическое оружие или другое оружие массового поражения. Нужно защищать Украину не только деньгами, не только оружием, а и присутствием в Украине. Нужно понимать, что логика и мир, в котором живет эта секта бога войны — это параллельная реальность. И наши умные разговоры их не остановят. Войну никогда не останавливают разговоры. Войну останавливают силой. Это должно случится и при путинском фашизме", — заявил он.

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