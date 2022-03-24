На Херсонщині окупанти викрали лікаря сільської амбулаторії

Російські окупанти, що вторглися на територію України 24 лютого, продовжують скоювати військові злочини. Стало відомо, що на Херсонщині солдати армії міжнародного військового злочинця Володимира Путіна затримали кількох чоловіків, зокрема лікаря місцевої амбулаторії.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова Голопристанської територіальної громади Олександр Бабич.
Що відомо
"Старосту нашої громади Старої Збур'ївки раніше затримали. Досі він не повернувся додому. Ми за нього, звичайно, переживаємо. Вже всі інститути державної влади сповіщені про його зникнення. Ще кількох чоловіків також Старої Збур'ївки затримано. Ми зараз не знаємо, де вони є. Намагаємося це з'ясувати. Наразі мені повідомили, що лікаря місцевої старозбур'ївської амбулаторії також затримали. Зараз приїхали люди військові в російській формі і затримали його", – повідомив Бабич.
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Обстановка в області
- Про перші випадки викрадення українців окупаційними військами на Херсонщині стало відомо ще в середині березня. Російські окупанти брали в полон місцевих чиновників, активістів, журналістів, військових та членів їхніх сімей.
- За даними Генштабу ЗСУ, російська авіація продовжує завдавати ударів з повітря по Херсонській області.
- З регулярних позитивних новин – на постійній основі наша армія знищує багато військової техніки супротивника, яка із завидною регулярністю розміщується в аеропорту у Чорнобаївці Херсонської області. Сили ворога там були розгромлені вже щонайменше дев'ять разів.
- Жителі Нової Каховки також регулярно виходять на протест проти російських загарбників, які захопили їхнє місто.