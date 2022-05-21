Минулої доби ЗСУ знищили танки окупантів і "Град"

Окупанти продовжують обстрілювати українські війська та населені пункти із мирними жителями

Українськими захисниками за добу завдано таких втрат ворогу. Колаж "Сьогодні"

Минулої доби ЗСУ на півдні знищили 36 загарбників, 3 танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град" та автомобільну техніку.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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У Миколаївському та Херсонському напрямку загарбники продовжують ведення бойових дій та інженерне облаштування своїх позицій із підготовкою запасних відступних рубежів. При цьому вже довго вони не ведуть активних наступальних дій.

Активних наступальних дій уже довгий час не веде. Позиції наших військ та населені пункти з мирними жителями ворог безжально вкриває артилерійським та мінометним вогнем, здійснюючи близько 70 обстрілів на добу.

"Такі дії використовуються і як елемент залякування цивільних, і як спроби дискредитувати Збройні Сили України. Але у відповідь на такі провокації жителі окупованих територій доводять, що вони вірять лише в Україну. Так, сьогодні над вокзалом окупованого Херсона злетів синьо-жовтий прапор", – йдеться у повідомленні.

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Трохи пізніше окупанти завдали удару по промисловому підприємству з добривами. Відбувся вибух і виникла пожежа. ДСНС ліквідували спалах, і ніхто не постраждав.

Також зазначається, що корабельне угруповання противника представлене сімома великими десантними кораблями та обов'язковою присутністю хоча б одного корабля – носія крилатих ракет. У прикордонній зоні з Придністров'ям ситуація стабільна та контрольована. Тривають контрдиверсійні заходи, забезпечено охорону державного кордону.

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