Війна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Кірбі розкрив вміст нового пакета оборонної підтримки для України

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 травня, 02:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відправлення обладнання відбудеться незабаром
Кірбі розповів, що США дадуть Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"
Кірбі розповів, що США дадуть Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Черговий пакет оборонної підтримки для України міститиме озброєння та техніку загальною сумою близько $100 мільйонів.

Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

Реклама

Деталі

"Цей пакет включатиме 18 гаубиць калібру 155 мм, а також 18 тактичних транспортерів для перевезення цих гаубиць", – сказав представник Пентагону.

Він наголосив, що ця кількість одиниць артилерійської зброї відповідає озброєнню артилерійської батареї. Крім того, за його словами, ЗСУ отримають додатково три контрбатарейних радари AN/TPQ-36.

"Це контрартилерійська система, про яку ми вже говорили раніше, і яка вже поставлялася в Україну", — додав представник оборонного відомства.

Також він зазначив, що відправка цього та іншого обладнання відбудеться "дуже-дуже скоро". Кірбі поінформував, що американська сторона перебуває в "постійній комунікації" з українськими колегами для того, щоби знати про всі нагальні потреби ЗСУ.

Нинішній пакет, оголошений президентом США, виділяється в межах фінансування попереднього масштабного закону, який передбачав реагування на агресію РФ з виділенням $13,6 мільярда.

Реклама

Конгрес США схвалив виділення Україні 40 млрд доларів

19 травня Конгрес США схвалив виділення військової допомоги Україні $40 млрд. Попри те, що один із сенаторів блокував швидке прийняття закону тиждень тому, рішення було ухвалено. Тепер документ має підписати президент США Джо Байден.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Хроніка обстрілів
Війна в Україні з космосу
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Допомога під час війни
Наші гроші
Life новини
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 19 травня
1
Особовий склад 28500
Особовий склад
2
Літаки 203
Літаки
3
Гелікоптери 167
Гелікоптери
4
Танки 1254
Танки
5
ББМ 3063
ББМ
6
Артилерія 595
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 199
РСЗВ
9
БПЛА 455
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2157
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Пілот-віртуоз… Полковник Олександр Григор’єв – військовий льотчик 16 окремої бригади армійської авіації «Броди», учасник АТО/ООС, входив до складу миротворчого контингенту. Один із небагатьох вертолітників, хто виконував посадку у кратер вулкана Ньямлагіра в ДР Конго. Загинув у складі екіпажу вертольоту Мі-8 під час виконання бойового завдання на Київщині. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Десантник Дмитро Тодоров - старший лейтенант ЗСУ, командир роти. Разом з побратимами зупинив колону ворожої техніки, особисто знищив танк. На початку травня в щоденному відеозверненні президент Зеленський повідомив про присвоєння Тодорову звання Героя України за сміливість і надзвичайну ефективність у боях проти окупантів у Донецькій області.
Історія звитяги
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30228.81

Binance Coin (BNB)

305.29

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

71.52

Theta (THETA)

1.28

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,75 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти