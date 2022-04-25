Ядерна загроза миру: над Хмельницькою АЕС зафіксували дві крилаті ракети РФ

Росіяни випускають ракети з максимально критичної близькості до ядерних об'єктів України

РФ випустила 2 ракети по Хмельницькій області / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги біля Хмельницької АЕС на критичній відстані пролетіли дві крилаті ракети. Про це повідомляється на Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом".

"Над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС було зафіксовано дві крилаті ракети, випущені російськими військовими у бік міст Рівного або Здолбунів", – йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначили, що окупанти бездумно продовжують обстрілювати наші території, випускаючи крилаті та інші стратегічні та тактичні ракети в максимально критичній близькості до ядерних об'єктів.

"Ранковий обстріл – це черговий акт ядерного тероризму, якого з початку військової агресії РФ проти України стає дедалі більше", – уточнили в компанії.

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