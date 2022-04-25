Ядерная угроза миру: над Хмельницкой АЭС зафиксировали две крылатые ракеты РФ

Сегодня утром во время воздушной тревоги возле Хмельницкой АЭС в на критическом расстоянии пролетели две крылатые ракеты. Об этом сообщается на Telegram-канале НАЭК "Энергоатом".
"Над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две крылатые ракеты, выпущенные российскими военными в сторону городов Ровно или Здолбунов", – говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают обстреливать бездумно наши территории, выпуская крылатые и другие стратегические и тактические ракеты в максимально критической близости к ядерным объектам.
"Утренний обстрел – это очередной акт ядерного терроризма, которых с начала военной агрессии РФ против Украины становится все больше", – уточнили в компании.
Угроза ядерного удара
- В Кремле заявили, что не собираются применять ядерное оружие в войне с Украиной, ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Генсекретарь ООН заявил, что сейчас нельзя исключать возможности ядерной войны. Ведь президент РФ уже угрожал ядерным оружием.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.
- В Пентагоне отреагировали на угрозы Путина о ядерном оружии. По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Российская Федерация воспользуется ядерным оружием, то мир будет ввергнут в катастрофу.