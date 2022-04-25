Ядерная угроза миру: над Хмельницкой АЭС зафиксировали две крылатые ракеты РФ

Россияне выпускают ракеты в максимально критической близости к ядерным объектам Украины

РФ выпустила 2 ракеты по Хмельницкой области / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня утром во время воздушной тревоги возле Хмельницкой АЭС в на критическом расстоянии пролетели две крылатые ракеты. Об этом сообщается на Telegram-канале НАЭК "Энергоатом".

"Над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две крылатые ракеты, выпущенные российскими военными в сторону городов Ровно или Здолбунов", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают обстреливать бездумно наши территории, выпуская крылатые и другие стратегические и тактические ракеты в максимально критической близости к ядерным объектам.

"Утренний обстрел – это очередной акт ядерного терроризма, которых с начала военной агрессии РФ против Украины становится все больше", – уточнили в компании.

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