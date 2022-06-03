Вижила, вдавши з себе мертву. Історія 13-річної Даші з Катюжанки (відео)

Окупанти тяжко поранили дівчинку, а її мачуху та тата вбили

13-річна Даша залишилася без тата та мачухи. Фото: колаж "Сьогодні"

У Катюжанці Київської області 13-річна Даша залишилася без тата та мачухи через прихід російських окупантів. Дівчинка вдавала з себе мертву, щоб солдати РФ її не стратили. У підсумку дитину тяжко поранили, а її мачуху та тата вбили.

Про це повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.

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Наприкінці лютого колона російських військових зайшла до Катюжанки. 13-річна Даша та її рідні намагалися проїхати додому, але окупанти відкрили вогонь по машині.

Батько та його дружина загинули на місці, машина спалахнула, Даша намагалася втекти, але росіяни пустили автоматну чергу.

Внаслідок цього дитину тяжко поранили. Стікаючи кров’ю, дівчинка буквально виповзала з-під куль і дивом вижила.

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На щастя, у Даші залишилася мама та маленька сестричка, тож дівчинка не одна.

"Маму вбили на моїх очах": дівчина з Бучі поділилася жахливою історією з життя

Таня – студентка з Бучі. Одного дня, коли дівчина поверталася з батьками від бабусі, на її очах російський снайпер убив маму. Куля увійшла в голову. Таня кинулася до мами, яка лежала з розплющеними очима, але дивилася вже в нікуди. По асфальту розтікалася кров... Вона ще дихала, але Таня сподівається, що мама вже нічого не розуміла та не відчувала.

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Батька дівчини окупанти викрали з місця розстрілу його дружини та вивезли на допит із мішком на голові. Тіло мами дозволили забрати з дороги лише дідусю Тані – він колись воював в Афганістані та зміг вмовити військових віддати тіло доньки.

Таня упевнена, що власні історії про трагедію війни треба записувати та розповідати, щоб смерті мирних мешканців України не перетворилися на суху статистику. Дивіться та слухайте історію Тані за посиланням.

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