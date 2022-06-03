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Выжила, притворившись мертвой. История 13-летней Даши из Катюжанки (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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3 июня, 11:37
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Оккупанты тяжело ранили девочку, а ее мачеху и папу убили
13-летняя Даша осталась без папы и мачехи. Фото: коллаж "Сегодня"
13-летняя Даша осталась без папы и мачехи. Фото: коллаж "Сегодня"

В Катюжанке Киевской области 13-летняя Даша осталась без папы и мачехи из-за прихода российских оккупантов. Девочка притворялась мертвой, чтобы солдаты РФ ее не казнили. В результате ребенка тяжело ранили, а ее мачеху и папу убили.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.

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В конце февраля колонна российских военных зашла в Катюжанку. 13-летняя Даша и ее родные пытались проехать домой, но оккупанты открыли огонь по машине.

Отец и его жена погибли на месте, машина загорелась, Даша пыталась скрыться, но россияне пустили автоматную очередь.

В результате ребенка тяжело ранили. Истекая кровью, девочка буквально выползала из-под пуль и чудом выжила.

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К счастью, у Даши осталась мама и маленькая сестричка, поэтому девочка не одна.

"Маму убили на моих глазах": девушка из Бучи поделилась ужасной историей из жизни

Таня – студентка из Бучи. Однажды, когда девушка возвращалась с родителями от бабушки, на ее глазах русский снайпер убил маму. Пуля вошла в голову. Таня бросилась к маме, которая лежала с открытыми глазами, но смотрела уже в никуда. По асфальту растекалась кровь... Она еще дышала, но Таня надеется, что мама уже ничего не понимала и не чувствовала.

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Отца девушки оккупанты похитили с места расстрела его жены и вывезли на допрос с мешком на голове. Тело мамы позволили забрать с дороги только дедушке Тани – он когда-то воевал в Афганистане и смог уговорить военных отдать тело дочери.

Таня уверена, что собственные истории о трагедии войны нужно записывать и рассказывать, чтобы смерти мирных жителей Украины не превратились в сухую статистику. Смотрите и слушайте историю Тани по ссылке.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

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