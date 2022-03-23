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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

ЗСУ за добу знищили 6 літаків та 5 ракет – Арестович

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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23 березня, 15:38
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Українські військові збили вже 105 літаків за час повномасштабного вторгнення Росії
Радник керівника ОПУ Олексій Арестович розповів про знищення техніки РФ
Радник керівника ОПУ Олексій Арестович розповів про знищення техніки РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Триває 28 доба опору українського народу в активній фазі російсько-української війни. Окупанти зазнали великих втрат.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

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"Протягом доби божевільне небо та божевільне пекло забезпечили російському агресору Повітряні сили ЗСУ", – заявив Арестович.

ЗСУ за останню добу збили 6 літаків супротивника, вертоліт та 5 безпілотних літальних апаратів. Крім цього, українські захисники знищили п'ять крилатих ракет. Українські військові вже збили 105 літаків за час війни.

"Літаки супротивника кілька діб взагалі не вчинили жодних дій, крім зони ООС та Маріуполя, де не настільки потужна, через військові втрати, система ППО. Протягом доби стан, становище і характер дій противника і наших сил не змінився. Йдуть тактичні бої. Ворог продовжує атакувати Маріуполь", – додав Арестович.

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Точним снайперським пострілом ліквідовано командира 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту. І це п'ята втрата рівня командира полку у російських окупантів.

Як і Маріуполь, тримаються Суми, Харків, Київ, Чернігів.

"Чернігів ворог хоче перетворити на другий Маріуполь. Там теж немає води, світла, газопостачання. Майже немає тепла", – додав Арестович.

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На війні проти України загинуло вже 15 600 військових РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 15 600 осіб. Про це пише Генштаб ЗСУ.

Втрати противника з 24.02 до 23.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 15 600 осіб,
  • танків ‒ 517 од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 1578 од.,
  • артилерійських систем – 267 од.,
  • РСЗВ – 80 од.,
  • засоби ППО – 47 од.,
  • літаків – 101 од. (за даними Повітряних сил – 105 -ред.)
  • вертольотів – 124 од.,
  • автомобільної техніки – 1008 од.,
  • кораблі/катери – 4 од.,
  • цистерн з ПММ – 70,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42,
  • спеціальна техніка – 15.

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Дані на 10:00 23 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15600
2
Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
267
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1008
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Майор Чобан Степан – військовий льотчик-винищувач 1-го класу. На Су-27 піднявся у небо над Кропивницьким і вступив у повітряний бій з російськими загарбниками, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Це дозволило піднятись у повітря решті українських літаків, вивести їх з-під удару та перебазувати на резервний аеродром. Ворог атакував літак майора ракетою - Чобан загинув. Герой України. Посмертно.

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