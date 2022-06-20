ЗСУ взяли в полон льотчика-вагнерівця – хто ним виявився (фото)

Під Світлодарськом у Донецькій області 18 червня українські захисники збили російський штурмовик Су-25 та взяли в полон пілота РФ. Ним виявився майор Повітряно-космічних сил РФ Андрій Федорчуков з Владивостока. Окупант зізнався, що він найманець приватної військової компанії Вагнера.
Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.
Деталі
За участь у війні проти України Федорчуков отримував 205 тисяч рублів на місяць. Він розповів, що ціллю його останньої атаки був ротний опорний пункт ЗСУ. До цього загарбник також бомбардував українські міста.
У льотчика виявили навігатор американської фірми Garmin та смартфон з програмою ПроНебо (ProNebo). Вони були потрібні для точної навігації.
"У російської авіації великі проблеми з навігацією. Не довіряють своєму Глонассу, все б їм американським користуватися. Цікаво, скільки Гармінів використовується ЗС РФ і чи можуть американці відстежити їх пересування? Це були б цінні дані", – розповів Бутусов.
За його словами, Федорчуков дуже сподівається на обмін і розуміє, що є найманцем і його можуть не виставити на обмін, і він може постраждати за свої злочини.
Льотчик Андрій Федорчуков з Владивостока
Раніше ми розповідали, що обмінний фонд України поповнився ще одним пілотом Російської Федерації. Не вдалося далеко втекти ворожому пілоту літак Су-25, який рано-вранці 18 червня підбили військовослужбовці ЗСУ у Донецькій області.
Доля пілотів
Пілоти армії Російської Федерації є цінними свідками та виконавцями воєнних злочинів проти цивільних осіб в Україні. Тому, як заявлялося раніше владою України, вони не підлягають обміну на українських військовополонених. Щоправда, в окремих випадках такий обмін не виключається.
- 7 березня в руках ЗСУ опинився пілот збитого під Харковом російського літака. То був заступник командира авіаційного полку, що дислокувався у Воронежі.
- 24 березня на Харківщині був знищений російський винищувач Су-35, а його пілот також опинився у нашому полоні.
- Трохи раніше було спіймано льотчика збитого російського літака, який скинув вісім бомб на житлові об'єкти у Харкові.
- 5 березня українські військові взяли в полон російського пілота, який був одним із "асів" Путіна і за свої звірства у Сирії був удостоєний аудієнції із диктатором країни Башаром Асадом.