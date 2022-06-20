ЗСУ взяли в полон льотчика-вагнерівця – хто ним виявився (фото)

За участь у війні проти України російський окупант отримував 205 тисяч рублів на місяць

ЗСУ взяли в полон російського окупанта. Фото: колаж "Сьогодні"

Під Світлодарськом у Донецькій області 18 червня українські захисники збили російський штурмовик Су-25 та взяли в полон пілота РФ. Ним виявився майор Повітряно-космічних сил РФ Андрій Федорчуков з Владивостока. Окупант зізнався, що він найманець приватної військової компанії Вагнера.

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

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Деталі

За участь у війні проти України Федорчуков отримував 205 тисяч рублів на місяць. Він розповів, що ціллю його останньої атаки був ротний опорний пункт ЗСУ. До цього загарбник також бомбардував українські міста.

У льотчика виявили навігатор американської фірми Garmin та смартфон з програмою ПроНебо (ProNebo). Вони були потрібні для точної навігації.

"У російської авіації великі проблеми з навігацією. Не довіряють своєму Глонассу, все б їм американським користуватися. Цікаво, скільки Гармінів використовується ЗС РФ і чи можуть американці відстежити їх пересування? Це були б цінні дані", – розповів Бутусов.

За його словами, Федорчуков дуже сподівається на обмін і розуміє, що є найманцем і його можуть не виставити на обмін, і він може постраждати за свої злочини.

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Льотчик Андрій Федорчуков з Владивостока

Раніше ми розповідали, що обмінний фонд України поповнився ще одним пілотом Російської Федерації. Не вдалося далеко втекти ворожому пілоту літак Су-25, який рано-вранці 18 червня підбили військовослужбовці ЗСУ у Донецькій області.

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Доля пілотів

Пілоти армії Російської Федерації є цінними свідками та виконавцями воєнних злочинів проти цивільних осіб в Україні. Тому, як заявлялося раніше владою України, вони не підлягають обміну на українських військовополонених. Щоправда, в окремих випадках такий обмін не виключається.