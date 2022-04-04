ЗСУ взяли під контроль кордон у Сумській області

На території могли залишитися групи військових РФ, яких не взяли з собою товариші по службі під час втечі

Окупанти залишають Сумську область / Колаж "Сьогодні"

Під контролем Збройних сил України перебуває державний кордон України у Сумській області.

Про це повідомив представник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Державний кордон України у Сумській області перебуває під контролем ЗСУ!" – йдеться у повідомленні.

Зачищення від окупантів на території області

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів про відновлення контролюнад районами області. ЗСУ вчора, 3 квітня, фактично повернули контроль над Конотопським районом.

За його словами, зараз визначають, де ще могли залишитись групи окупантів. Їх не взяли з собою товариші по службі під час втечі з території області.

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