ЗСУ в Харківській області "Стінгером" збили російський винищувач

Літак ворога знищено з переносного зенітно-ракетного комплексу

Винищувач окупантів задимився і впав. Колаж "Сьогодні"

На Харківщині сили протиповітряної оборони ЗСУ ліквідували російський винищувач.

Про це у Telegram-каналі повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Що відомо

"Сьогодні близько 12 години в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач", – йдеться у повідомленні.

За словами Синегубова, літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Винищувач окупантів задимився та впав на території Білгородської області.

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