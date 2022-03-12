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ЗСУ в Харківській області "Стінгером" збили російський винищувач

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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12 березня, 21:09
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Літак ворога знищено з переносного зенітно-ракетного комплексу
Винищувач окупантів задимився і впав. Колаж "Сьогодні"
Винищувач окупантів задимився і впав. Колаж "Сьогодні"

На Харківщині сили протиповітряної оборони ЗСУ ліквідували російський винищувач.

Про це у Telegram-каналі повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Що відомо

"Сьогодні близько 12 години в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач", – йдеться у повідомленні.

За словами Синегубова, літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Винищувач окупантів задимився та впав на території Білгородської області.

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В Івано-Франківську о 7:12 ранку 11 березня було чути вибухи .

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Мер міста Руслан Марцінків підтвердив, що у місті пролунали вибухи в районі аеропорту.

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Вибухи прогриміли осторонь аеродрому. О 5:45 містом запустили три ракети. На місці виявили двох загиблих військовослужбовців, поранених – шістьох. Згодом стало відомо, що загинуло четверо людей.

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