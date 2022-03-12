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ВСУ в Харьковской области "Стингером" сбили российский истребитель

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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12 марта, 21:09
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Самолет врага уничтожен из переносного зенитно-ракетного комплекса
Истребитель оккупантов задымился и упал. Коллаж "Сегодня"
Истребитель оккупантов задымился и упал. Коллаж "Сегодня"

В Харьковской области силы противовоздушной обороны ВСУ ликвидировали российский истребитель.

Об этом в Telegram-канале сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Что известно

"Сегодня около 12 часов в Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель", – говорится в сообщении.

По словам Синегубова, самолет врага уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Истребитель оккупантов задымился и упал на территории Белгородской области.

Серия авиаударов по Украине 11 марта

Днепр

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Россия нанесла ракетные удары по городу ранним утром 11 марта. Местные жители сообщают, что по одному из районов Днепра были нанесены ракетные удары

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске в 7:12 утра 11 марта было слышны взрывы.

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Мэр города Руслан Марцинкив подтвердил, что в городе раздались взрывы в районе аэропорта.

Луцк

Взрывы прогремели в стороне аэродрома. В 5:45 по городу запустили три ракеты. На месте обнаружили двух погибших военнослужащих, раненых – шесть. Впоследствии стало известно, что погибли четыре человека.

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