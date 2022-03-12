ВСУ в Харьковской области "Стингером" сбили российский истребитель

Самолет врага уничтожен из переносного зенитно-ракетного комплекса

Истребитель оккупантов задымился и упал. Коллаж "Сегодня"

В Харьковской области силы противовоздушной обороны ВСУ ликвидировали российский истребитель.

Об этом в Telegram-канале сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Что известно

"Сегодня около 12 часов в Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель", – говорится в сообщении.

По словам Синегубова, самолет врага уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Истребитель оккупантов задымился и упал на территории Белгородской области.

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