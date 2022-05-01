ЗСУ знищили дев'ять літаків та безпілотників окупантів

Збройні сили України знищили за 30 квітня дев'ять повітряних цілей окупантів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Протиповітряною обороною знищено два штурмовики Су-25 та 7 БПЛА російських військ. Командування зазначає, що протиповітряна оборона Сухопутних військ працює дедалі ефективніше. ПЗРК, як вітчизняного, і іноземного виробництва, освоюють дедалі більше бійців. Літак окупантів Су-25 збили саме із переносних зенітних ракетних комплексів "Стінгер".
"Українці все швидко освоюють і максимально ефективно застосовують. Така вже затята натура!" — заявили у Повітряних силах.
Ситуація в Україні 30 квітня
- Російські військові завдали трьох ракетних ударів по Синельниківському району Дніпропетровської області. Постраждалих від обстрілу немає.
- У Донецькій області 30 квітня російські окупанти поранили дев'ять мирних жителів. У Бахмуті померла поранена в Луганській області людина. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
- У Маріуполі з території "Азовсталі" вдалося вивезти 20 цивільних, це жінки та діти, які мають виїхати до Запоріжжя. Військові продовжують діставати мирних людей з-під завалів.
- Також 30 квітня відбувся ще один обмін полоненими – до України повернулися 14 людей. Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.