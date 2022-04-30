ЗСУ вдарили по російському ЗРК С-300 з Байрактару (відео)

Українські захисники нищать техніку окупантів

Окупанти втратили ЗРК С-300/Фото: колаж: "Сьогодні"

Військові Збройних сил України знищили зенітно-ракетний комплекс російських окупантів С-300.

Про це повідомляють на Telegram-сторінці "Диванно-штурмова бригада".

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Деталі

Зенітно-ракетний комплекс знищили за допомогу безпілотного апарату Байрактар.

"Результат роботи Байрактара по російському С-300 з повним боєкомплектом", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ нищать окупантів

З початку свого вторгнення до України Російська Федерація вже втратила 23 200 своїх військових, а також 190 літаків.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 23 200 (+200) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1008 (+22) од.;

бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од.;

артилерійських систем – 436 (+1) од.;

РСЗВ – 151 (+0) од.;

засобів ППО – 77 (+4) од.;

літаків – 190 (+1) од.;

гелікоптерів – 155 (+0) од.;

автомобільної техніки – 1701 (+6) од.;

кораблів/катерів – 8 (+0) од.;

цистерн із ПММ – 76 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 232 (+4);

спеціальної техніки – 32 (+1);

пускових установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

У Генштабі заявили, що найбільші втрати окупантів минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані щодо втрат ще уточнюються.

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