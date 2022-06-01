ЗСУ зривають другу наступальну операцію Путіна – генерал Романенко

Романенко розповів, коли станеться переломний момент на фронті

Генерал-лейтенант Ігор Романенко / Фото: Колаж: Сьогодні

Наші військові зірвали всі плани Россі по другій частині їхньої наступальної операції. Про це розповів генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю Наталії Влащенко. YouTube-каналі Україна 24.

За його словами, наступний тиждень стане вирішальним і покаже, як далеко розвиватиметься ситуація на фронті.

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"За підсумками цих бойових дій, тобто завершення нашої оборонної операції та зрив наступальної другої операції противника, визначатиметься перспектива, яка стосуватиметься не лише ЗСУ, а й загалом нашої країни. Як відомо, Путін ставив завдання щодо другої наступальної операції – це захопити на кордонах Донецьку та Луганську області, сухопутний коридор у Крим, Херсонську область, частину Запорізької та ще пробити коридор на Придністров'ї", – сказав Романенко.

Романенко зазначив, що завдяки зусиллям наших військових, вони зірвали РФ усі терміни, які ставили своїм солдатам з окупування українських територій.

"За завданнями і часом ця операція зривається, про це можна судити з того, де знаходилися війська місяць тому і зараз. Ми бачимо все, що вони просунулися завдяки тому, що залишається потужний потенціал. Зараз найжорсткіші бої навколо Сєверодонецька, Лисичанська, Слов'янська , Бахмута. Враховуючи ці бої, протягом тижня буде видно, чи видихнеться РФ, чи буде стабілізована ситуація або сторони перейдуть до так званої оперативної паузи, а потім до оборони", – розповів експерт.

Друга фаза війни в Україні

У квітні російські військові перейшли до другої фази війни в Україні . Основні зусилля вони зосередили Сході нашої країни.

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Американська газета The New York Times повідомляє, що " битва за Донбас стане вирішальною у війні Росії проти України.