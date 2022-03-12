Всеукраїнська повітряна тривога – вибухи чутно у Дніпрі та Миколаєві

У Мережі пишуть про новий обстріл міст

Неспокійний ранок у Дніпрі. Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі на лівому та правому березі чути вибухи в усіх районах.

Про це повідомляють користувачі у соціальній мережі.

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Вибухи у Дніпрі

Як зазначив радник голови МВС Вадим Денисенко в ефірі новинного телемарафону, справді розширилася географія (повітряних тривог – ред.), вперше була навіть на Закарпатті.

"Поки що у мене даних немає, треба почекати, поки свої дані надасть Генштаб та Міноборони. Ми повинні розуміти, що вночі були обстріли Харкова, Маріуполя, на околицях Києва точаться бої. На жаль, ситуація неспокійна. Коли росіяни обстрілюють і Івано-Франківськ, і Луцьк, ми розуміємо, що вони перейшли до стадії залякування, показуючи, що в жодній точці України не може бути спокійно", – зазначив він.

Раніше у місті вперше від початку повномасштабної війни пролунали вибухи. Росія завдала ракетних ударів по місту рано-вранці 11 березня.

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Приблизно в той же час, що і в Дніпрі, близько 6 ранку, ворог атакував Луцьк . В результаті виникла пожежа, дим здійнявся високо над містом.

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