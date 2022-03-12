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Всеукраинская воздушная тревога – взрывы слышны в Днепре и Николаеве

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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12 марта, 06:57
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В Сети пишут о новом обстреле городов
Завалы после авианалета на Днепр 11 марта. Фото ГСЧС Украины
Завалы после авианалета на Днепр 11 марта. Фото ГСЧС Украины

В Днепре на левом и правом берегу слышны взрывы во всех районах.

Об этом сообщают пользователи в социальной сети.

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Взрывы в Днепре

Как отметил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире новостного телемарафона, действительно, расширилась география (воздушных тревог – ред.), впервые была даже на Закарпатье.

"Пока что у меня данных нет, нужно подождать, пока свои данные предоставит Генштаб и Минобороны. Мы должны понимать, что ночью были обстрелы Харькова, Мариуполя, на околицах Киева идут бои. К сожалению, ситуация неспокойная. Когда россияне обстреливают и Ивано-Франковск, и Луцк, мы понимаем, что они перешли к стадии запугивания, показывая, что ни в одной точке Украины не может быть спокойно", – отметил он.

Ранее в городе первые с начала полномасштабной войны прогремели взрывы. Россия нанесла ракетные удары по городу рано утром 11 марта.

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Примерно в то же время, что и в Днепре, около 6 утра, враг атаковал Луцк. В результате возник пожар, дым поднялся высоко над городом.

Ранее мы писали:

ДнепрНиколаев
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