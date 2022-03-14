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Ворог продовжує наступальну операцію — Генштаб ЗСУ

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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14 березня, 00:33
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Українські захисники дають гідну відсіч окупантам
Українські військові не дають окупантам шансів захопити нашу країну/Фото: колаж: "Сьогодні"
Українські військові не дають окупантам шансів захопити нашу країну/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні завершилася 18 доба героїчного протистояння нашого народу російському воєнному вторгненню. Окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти нашої держави.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Деталі

Окупанти намагаються закріпитися на захоплених позиціях та зберегти темпи наступу на визначених напрямках. Для нарощування угруповань у Поліському, Таврійському та Південнобузькому операційних районах противником здійснюється формування та переміщення стратегічних резервів до наших кордонів. Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень в Україну" для участі в бойових діях, попри обіцянки щодо надання статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу.

Нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, російські окупанти продовжують знищення стаціонарних об’єктів військової та цивільної інфраструктури на території України. Так, 13 березня було завдано ракетних ударів по об’єктах в населених пунктах Умань, Івано-Франківськ, Старичі із застосуванням літаків стратегічної авіації. Крім того, продовжуються пуски ОТКР "Іскандер" з території Білорусі.

На Волинському напрямку противник проводив демонстраційні дії підрозділами зі складу ЗС РБ вздовж Державного кордону України. На Поліському напрямку підрозділи окупаційних військ проводили заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ, удосконалювали логістичне забезпечення. З метою виключення раптовості дій з боку Збройних Сил України противник активно веде розвідку. На Сіверському напрямку противник зосередився на перегрупуванні, поповненні запасів, підготовці до відновлення наступу у напрямку Броварів.

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На Слобожанському напрямку противник намагається закріпитися на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ та здійснює спроби відновити наступальні дії на міста Харків і Суми. На Ізюмському напрямку внаслідок активних наступальних дій Українських захисників противник зазнав втрат в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступив. На Донецькому та Таврійському напрямках ворожі підрозділи намагаються вести штурмові дії, зосереджуючи основні зусилля на просуванні в напрямку Сєвєродонецька. Безуспішними залишаються спроби захопити Маріуполь. На Південнобузькому напрямку противник намагається вести рейдові дії та закріпитися на досягнутих рубежах.

Війна в Україні 13 березня

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