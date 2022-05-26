Вперед до пекла! Десантники знищили кілька ворожих бронемашин разом з екіпажами (фото)

Миколаївські десантники завзято нищать ворога. Українські захисники ліквідували декілька броньованих машин окупантів. Екіпаж згорів разом з технікою.
Про це повідомили у Facebook 79 окремої десантно штурмової бригади ЗСУ.
Захисники України нагадали, що кожен окупант, який прийшов на нашу землю, отримає свою кулю.
"Кожна одиниця ворожої техніки перетвориться на обгорілий металобрухт", – зауважив офіцер артилерійського підрозділу 79 окремої десантно штурмової бригади.
Знищення російських окупантів. Фото: 79 окрема ДШБ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.05
- особового складу – близько 29 350 (+150) осіб ліквідовано;
- танків – 1302 (+9) одиниці;
- бойових броньованих машин – 3194 (+28) одиниці;
- артилерійських систем – 606 (+2) одиниць;
- РСЗВ – 201 (+0) одиниця;
- засобів ППО – 93 (+0) одиниці;
- літаків – 205 (+1) одиниць;
- вертольотів – 170 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4);
- крилатих ракет – 112 (+2);
- кораблі/катери – 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2213 (+7) одиниць;
- спеціальної техніки – 43 (+0).
Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку.
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