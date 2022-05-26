Вперед в ад! Десантники уничтожили несколько вражеских бронемашин вместе с экипажами (фото)

Николаевские десантники упорно уничтожают врага. Украинские защитники ликвидировали несколько бронированных машин оккупантов. Экипаж сгорел вместе с техникой.
Об этом сообщили в Facebook 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Защитники Украины напомнили, что каждый пришедший на нашу землю оккупант получит свою пулю.
"Каждая единица вражеской техники превратится в обгоревший металлолом", – заметил офицер артиллерийского подразделения 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.
Уничтожение русских оккупантов. Фото: 79 отдельная ДШБ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.05
- личного состава – около 29 350 (+150) человек ликвидировано;
- танков – 1302 (+9) единицы;
- боевых бронированных машин – 3194 (+28) единицы;
- артиллерийских систем – 606 (+2) единиц;
- РСЗО – 201 (+0) единица;
- средств ПВО – 93 (+0) единицы;
- самолетов – 205 (+1) единиц;
- вертолетов – 170 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4);
- крылатых ракет – 112 (+2);
- корабли/катера – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2213 (+7) единиц;
- специальной техники – 43 (+0).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком направлении.
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