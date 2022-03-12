Війну проти України хочуть продовжувати лише двоє – голова військової розвідки

У військово-політичному керівництві Росії розпочалися великі проблеми

Більшість російських генералів не бажають продовжувати війну. Колаж "Сьогодні"

Насправді зараз залишилося дві людини, які абсолютно прямо виступають за продовження війни на території України – російський президент Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Всі інші намагаються це зупинити – хтось активніший, хтось мовчки, хтось навіть саботує деякі команди керівництва. Навіть генералітет РФ виступає здебільшого проти", – розповів Буданов.

За його словами, окупаційні війська за два тижні зазнали таких втрат, яких вони ще ніколи не мали.

"Наведу цікаву статистику: станом на сьогодні (11 березня) 18 батальйонів тактичних груп втратили свою боєздатність, 13 з них повністю знищено. Тобто 31 батальйонна тактична група за два тижні фактично втратила боєздатність", – вважає він.

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Буданов підкреслив, "дивлячись на цю картину і на сукупність економічних проблем, які почалися після цього в Росії (людські втрати, втрати військової техніки та решта факторів), почалися великі проблеми всередині військово-політичного керівництва Росії".

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що Росія готова направити до України ще до 1000 найманців . Про це попередив високопосадовець західної розвідки.

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Також ми інформували, що Росія залучає до війни проти України найманців приватних військових компаній . Зокрема відомо, що найманці ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнер") вже беруть участь у бойових діях.