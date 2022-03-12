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Войну против Украины хотят продолжать только двое – глава военной разведки

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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12 марта, 05:38
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В военно-политическом руководстве России начались большие проблемы
Большинство российских генералов не хотят продолжать войну. Коллаж "Сегодня"
Большинство российских генералов не хотят продолжать войну. Коллаж "Сегодня"

На самом деле сейчас осталось два человека, которые абсолютно прямо выступают за продолжение войны на территории Украины – российский президент Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телеканала "Украина 24".

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"Все остальные пытаются это остановить – кто-то активнее, кто-то молча, кто-то даже саботирует некоторые команды руководства. Даже генералитет РФ выступает в основном против", – рассказал Буданов.

По его словам, оккупационные войска за две недели понесли такие потери, которых у них еще никогда не было.

"Наведу интересную статистику: по состоянию на сегодняшний день (11 марта) 18 батальонов тактических групп потеряли свою боеспособность, 13 из них полностью уничтожены. То есть, 31 батальонная тактическая группа за две недели фактически потеряла боеспособность", – считает он.

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Буданов подчеркнул, "глядя на эту картину и на совокупность экономических проблем, которые начались после этого в России (человеческие потери, потери военной техники и все остальные факторы), начались большие проблемы внутри военно-политического руководства России".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия готова направить в Украину еще до 1000 наемников. Об этом предупредил высокопоставленный представитель западной разведки.

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Также мы информировали, что Россия вовлекает в войну против Украины наемников частных военных компаний. В частности известно, что наемники ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнер") уже участвуют в боевых действиях.

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