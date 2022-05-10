"Вова, їб*ш їх, бл*ть": у Мережі відреагували мемами на підписання ленд-лізу для України (фото)

Для Кремля настали темні часи

Байден підписав закон про ленд-ліз 9 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент США Джо Байден підписав закон "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року". Користувачі мережі вже встигли на це відреагувати.

Сайт "Сьогодні" зібрав найцікавіші меми про те, що чекає на Російську Федерацію після підписання Байденом закону про ленд-ліз.

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В українців з гумором усе добре

Український співак і шоумен, лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський прямо та правдиво написав у Facebook, що для РФ означає підписання Америкою ленд-лізу.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук з цього приводу продемонстрував кадри з мультфільму "Козаки".

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Український громадський діяч Сергій Стерненко показав, хто з росіян пропустив ленд-ліз.

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Користувачі соцмереж також згадали і знаменитого пса-сапера Патрона.

Також покреативили з "реакцією" самого Володимира Путіна.

Юзери навіть працювали з фотошопом, щоб зробити меми про ленд-ліз.

Джерело: https://t.me/KharkivPolitics

Джерело: https://t.me/Pravda_Gerashchenko

Що це за закон?

На сайті Конгресу США сказано, що закон "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року" тимчасово скасовує деякі вимоги, пов'язані з повноваженнями президента щодо надання або оренди предметів оборони, якщо предмети оборони призначені для уряду України чи урядів інших країн Східної Європи, які постраждали від вторгнення Росії до України.

Законопроект дозволяє протягом 2022-2023 фінансових років надавати в оренду або дати кредит на засоби захисту за спрощеною процедурою затвердження такої передачі. Для України навіть скасовується обов'язкова для таких угод вимога, щоб термін кредитування чи оренди не перевищував п'яти років.

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