"Вова, еб*ш их, бл*ть": в Сети отреагировали мемами на подписание ленд-лиза для Украины (фото)

Для Кремля наступили темные времена

Байден подписал закон о ленд-лизе 9 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент США Джо Байден подписал закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года". Пользователи сети уже успели на это отреагировать.

Сайт "Сегодня" собрал самые интересные мемы о том, что ждет Российскую Федерацию после подписания Байденом закона о ленд-лизе.

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У украинцев с юмором все хорошо

Украинский певец и шоумен, лидер группы "Тартак" Александр Положинский прямо и правдиво написал в Facebook, что для РФ означает подписание Америкой ленд-лиза.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук по этому поводу продемонстрировал кадры из мультфильма "Казаки".

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Украинский общественный деятель Сергей Стерненко показал, кто из россиян пропустил ленд-лиз.

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Пользователи соцсетей также упомянули и знаменитого пса-сапера Патрона.

Также покреативили с "реакцией" самого Владимира Путина.

Пользователи даже работали с фотошопом, чтобы сделать мемы о ленд-лизе.

Источник: https://t.me/KharkivPolitics

Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko

Что это за закон?

На сайте Конгресса США сказано, что закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года" временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны, если предметы обороны предназначены для правительства Украины или правительств других стран Восточной Европы, пострадавших от вторжения России в Украину.

Законопроект позволяет в течении 2022-2023 финансовых годов предоставлять в аренду или дать кредит на средства защиты по упрощенной процедуре утверждения такой передачи. Для Украины даже отменяется обязательное для подобных сделок требование, чтобы срок кредитования или аренды не превышал пяти лет.

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