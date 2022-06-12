У Сєвєродонецьку нацгвардієць збив дорогущий безпілотник ворога

Збитий БПЛА здійснював аеророзвідку позиції наших військових

Збитий безпілотник ворога. Фото: колаж "Сьогодні"

У Сєвєродонецьку боєць Національної гвардії України збив ворожий "Орлан-10". Знешкодити безпілотник йому вдалося з переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла". Воїн влучив у ціль з першого пострілу.

Про це повідомили у МВС.

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У самому Сєвєродонецьку тривають запеклі бої. Підрозділи Збройних сил України та Національної гвардії виконують свої завдання, утримуючи населений пункт.

"Нацгвардійці спільно зі Збройними силами героїчно і мужньо протистоять російським окупантам, щодня тривають запеклі бої за кожен клаптик нашої землі. Переможемо", – запевнили в Національній гвардії.

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"Орлан-10" – новий російський безпілотник, який армія агресора активно використовує для розвідки та наведення артилерії. Його приблизна вартість становить 100 тис. доларів.

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