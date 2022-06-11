Повітряні сили України знищили 500-ту мету ворога

Зенітні ракетні війська повітряних сил Збройних сил України знищили 500 повітряну мету.
Про це говориться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
Деталі
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗС України знищують усі типи повітряних цілей: літаки, вертольоти, крилаті ракети, БПЛА, а іноді й ракети оперативно-тактичних комплексів.
10 червня на рахунку ЗРВ Повітряних сил ЗС України – два БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Ще два безпілотники цього типу збили протиповітряну оборону Сухопутних військ. Ударна авіація Повітряних сил традиційно завдає ракетно-бомбових ударів по накопиченню техніки, позиціям та логістиці ворога. Нині знищено не менше ніж п'ять одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів.
Офіційне зведення
- За 9 червня РФ втратила 200 солдатів, 11 танків та іншу військову техніку.
- Перехоплення СБУ свідчить, що російські командири тепер продають пайки своїх солдатів, тому ті продовжують харчуватися собаками.
- Генштаб розповів про проблеми загарбників з ресурсами та поповненням .
- П'ятьох українців обміняли на чотирьох російських полонених . Завдяки цьому до рідних повернувся, зокрема, голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко, якого окупанти протримали в полоні два місяці.