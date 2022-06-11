Також знищено щонайменше п'ять одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів

Повітряні сили України знищили 500-ту мету ворога. Колаж "Сьогодні"

Зенітні ракетні війська повітряних сил Збройних сил України знищили 500 повітряну мету.

Про це говориться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

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Деталі

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗС України знищують усі типи повітряних цілей: літаки, вертольоти, крилаті ракети, БПЛА, а іноді й ракети оперативно-тактичних комплексів.

10 червня на рахунку ЗРВ Повітряних сил ЗС України – два БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Ще два безпілотники цього типу збили протиповітряну оборону Сухопутних військ. Ударна авіація Повітряних сил традиційно завдає ракетно-бомбових ударів по накопиченню техніки, позиціям та логістиці ворога. Нині знищено не менше ніж п'ять одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів.

Офіційне зведення