У районі Прилук оголосили про термінову евакуацію людей – у чому причина

Вдень 13 червня Росія випустила три ракети по місту

Біля Прилук вивозитимуть людей. Фото: колаж "Сьогодні"

У районі Прилук на Чернігівщині оголосили евакуацію через ракетний удар. Обстріл стався сьогодні, 13 червня. Влада евакуює людей із чотирьох сіл.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Сьогодні".

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Евакуюють мешканців сіл Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець Прилуцького району Чернігівської області.

Причина – через ракетні удари існує загроза поширення пожежі.

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Росія вдарила трьома ракетами по Прилуках

Росія випустила три ракети по Чернігівській області. "Прильоти" зафіксовані в Прилуках, за 150 км від Києва. Густий дим підіймається високо над містом. Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.

Дані про руйнування та постраждалих уточнюють.

"Щойно стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по Прилуках. Зафіксовано "прильоти" 3 ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Просимо не вказувати місця "прильотів", – написав Чаус.

Зазначимо, що це перша атака по місту з початку повномасштабної війни.

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Раніше ми розповідали, що вранці 17 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по селищу Десна у Чернігівській області. Про це розповів у своєму Telegram-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.