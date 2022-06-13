В районе Прилук объявили о срочной эвакуации людей – в чем причина

Днем 13 июня Россия выпустила три ракеты по городу

Возле Прилук будут вывозить людей. Фото: коллаж "Сегодня"

В районе Прилук Черниговской области объявили эвакуацию из-за ракетного удара. Обстрел произошел сегодня, 13 июня. Власти эвакуируют людей из четырех сел.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".

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Эвакуируют жителей сел Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец Прилукского района Черниговской области.

Причина – из-за ракетных ударов существует угроза распространения пожара.

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Россия ударила тремя ракетами по Прилукам

Россия выпустила три ракеты в Черниговской области. "Прилеты" зафиксированы в Прилуках, в 150 км от Киева. Густой дым поднимается высоко над городом. Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

"Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет. Информация о разрушениях уточняется. Просим не указывать места "прилетов", – написал Чаус.

Отметим, что это первая атака по городу с начала полномасштабной войны.

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Ранее мы рассказывали, что утром 17 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по поселку Десна в Черниговской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.