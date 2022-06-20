В окупованому Донецьку лунають потужні вибухи: що відбувається (фото, відео)

Деякі мешканці залишилися без електрики

У місті знеструмлено 15 трансформаторних підстанцій. / Фото: Колаж: Сьогодні

У тимчасово окупованому Донецьку знову неспокійно. Повідомляється, що горить і вибухає черговий склад із боєприпасами.

Про це пишуть у Telegram-каналах.

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Що відбувається

Крім цього, повідомляється, що знеструмлено 15 трансформаторних підстанцій.

"Без електрики залишилося 2700 абонентів Азотного", – йдеться в повідомленні.

Також опубліковано фото з місця вибуху:

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Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що Донецьк знову обстріляли окупанти – повідомлялося, що в Ленінському районі на вулиці Куйбишева внаслідок влучення снарядів в автогаражі сталося масштабне загоряння. Також 13 червня донеччани повідомили про 10 ударів. Так, були поранені та жертви – внаслідок ворожих атак загинули жінка та дитина.