В окупованому Донецьку лунають потужні вибухи: що відбувається (фото, відео)

У тимчасово окупованому Донецьку знову неспокійно. Повідомляється, що горить і вибухає черговий склад із боєприпасами.
Про це пишуть у Telegram-каналах.
Що відбувається
Крім цього, повідомляється, що знеструмлено 15 трансформаторних підстанцій.
"Без електрики залишилося 2700 абонентів Азотного", – йдеться в повідомленні.
Також опубліковано фото з місця вибуху:
Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що Донецьк знову обстріляли окупанти – повідомлялося, що в Ленінському районі на вулиці Куйбишева внаслідок влучення снарядів в автогаражі сталося масштабне загоряння. Також 13 червня донеччани повідомили про 10 ударів. Так, були поранені та жертви – внаслідок ворожих атак загинули жінка та дитина.