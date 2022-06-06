Донецьк знову обстрілюють окупанти (фото, відео)

У місті почалися пожежі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Тимчасово окупований Донецьк знову опинився під сильним обстрілом. Місцеві публікують кадри пожежі у центрі міста. Про це повідомляє "Україна 24".

Як заявив голова підконтрольної так званої "ДНР" "адміністрації" Донецька Олексій Кулемзін, унаслідок обстрілу Калінінського району на території заправної станції виявлено снаряд, що не розірвався. Також у цьому районі був приліт снаряда між будинками, пошкоджень немає.

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У Ленінському районі по вулиці Куйбишева внаслідок влучення снарядів в автогаражі сталося масштабне загоряння.

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