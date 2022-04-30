У Новій Каховці окупанти встановили пам'ятник Леніну (фото)

Ймовірно, монумент там довго не стоятиме

Окупанти повернули пам'ятник Леніну в Новій Каховці/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти встановили у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині пам'ятник Володимиру Леніну.

Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров у Telegram.

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Деталі

Окупанти встановили пам'ятник на центральній площі міста.

"Поки Україна перша у світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам'ятник Леніну у тимчасово окупованій Новій Каховці. Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни – буде ленінопад 2.0", — йдеться в повідомленні.

Не лише у Новій Каховці

У Генічеську на Херсонщині російські окупанти встановили пам'ятник Леніну. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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Монумент радянського діяча встановили біля будівлі колишньої райдержадміністрації. Варто зазначити, що раніше у населеному пункті був пам'ятник Леніну, однак його знесли.

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