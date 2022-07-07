У Миколаєві та області пролунали вибухи: що відомо (відео)

Нескорені

Вікторія Кравченко - офіцерка ЗСУ, військова психологиня, позивний - Перемога. На бойових позиціях - з 2014-го. Її головна задача - щоб наші воїни завжди були в настрої, швидко адаптовувалися та скидали психологічні тягарі. А ще вона - дружина офіцера, який служить в горячих точках, і любляча мати…

Історія психологічної звитяги