В Николаеве и области прозвучали взрывы: что известно (видео)

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города. Сегодня утром, 7 июля, в Николаеве и области прозвучали взрывы.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Какая ситуация
Как отмечается, пишут о минимум 12 выпущенных ракетах.
"На видео – запуск ракет из временно-окупированного Голопристанского района", – говорится в сообщении.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что захватчики ударили ракетами по Сумской области. Также мы писали, что в России заканчиваются современные высокоточные ракеты.