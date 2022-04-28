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У Маріуполі окупанти скинули авіабомби на шпиталь на "Азовсталі" – загинули військові (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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28 квітня, 15:16
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Через ворожу атаку частина приміщення завалилася – зокрема операційна
Окупанти завдали авіаудару по Маріупольському шпиталю. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти завдали авіаудару по Маріупольському шпиталю. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі російські окупанти всю ніч скидали багатотонні авіабомби на військовий польовий шпиталь, що розміщується на території заводу "Азовсталь". Росіяни також нещадно обстрілювали руїни з корабельної артилерії. Серед поранених військовослужбовців є загиблі, заново поранені та контужені.

Про це повідомляє полк "Азов".

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Через ворожу атаку частина приміщення завалилася – зокрема операційна, що унеможливлює тепер допомагати нашим воїнам навіть в тих умовах, що були раніше.

"Наголошуємо! Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних та пересувних медичних установ, на них не мають здійснюватися напади! Захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того чи вони є цивільними, чи військовими особами. Пораненим мають надавати необхідну допомогу без будь-якої дискримінації. Закликаємо міжнародні організації з захисту прав людини відреагувати на те, що росія продовжує намагатися знищити навіть тих захисників Маріуполя, що вже не можуть тримати в руках зброю!" – написав "Азов".

Відео було знято одразу після обстрілу. На кадрах видно, як відкопують завалених загиблих військових, що перебували в шпиталі з тяжкими пораненнями та надають першу домедичну допомогу постраждалим.

У Маріуполі польовий шпиталь на межі виживання – Денісова

Маріупольський польовий шпиталь на межі виживання. Через постійні обстріли російських окупантів там неможливо поповнити запаси ліків. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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"Через тривалу облогу та постійні обстріли російської авіації й артилерії неможливо поповнити запаси ліків – знеболювальних, антибіотиків, препаратів для наркозу. Оперувати людей з відірваними кінцівками, з осколковими та кульовими пораненнями доводиться під світлом налобного ліхтаря. Навіть після успішної операції поранені мають великий ризик отримати ускладнення – сепсис, перитоніт, гангрену", – розповіла Денісова.

За її словами, за таких умов багатьом допомогти не можуть, незважаючи на те, що медики працюють цілодобово без відпочинку. Лікарів та медсестер не вистачає, серед них також поранені та вбиті.

"Пораненим необхідна термінова евакуація! РФ грубо порушує 12 статтю Конвенції про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12.08.1949. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень прав людини в Україні", – додала Денісова.

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