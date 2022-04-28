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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Мариуполе оккупанты сбросили авиабомбы на госпиталь на "Азовстали" – погибли военные (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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28 апреля, 15:16
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Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула – в частности операционная
Оккупанты нанесли авиаудар по Мариупольскому госпиталю. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты нанесли авиаудар по Мариупольскому госпиталю. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мариуполе российские оккупанты всю ночь сбрасывали многотонные авиабомбы на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь". Россияне также продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии. Среди раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные.

Об этом сообщает полк "Азов".

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Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула – в частности операционная, что делает невозможным теперь помогать нашим воинам даже в тех условиях, которые были раньше.

"Подчеркиваем! Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений, на них не должны нападать! Защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того гражданские или военные лица. Раненым должны оказывать необходимую помощь без какой-либо дискриминации. Призываем международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что Россия продолжает пытаться уничтожить даже защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие!" – написал "Азов".

Видео было снято сразу после обстрела. На кадрах видно, как откапывают обрушившихся погибших военных, находившихся в госпитале с тяжелыми ранениями и оказывающих первую медицинскую помощь пострадавшим.

В Мариуполе полевой госпиталь на грани выживания – Денисова

Мариупольский полевой госпиталь на грани выживания. Из-за постоянных обстрелов российских оккупантов там невозможно пополнить запасы лекарств. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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"Из-за длительной осады и постоянных обстрелов российской авиации и артиллерии невозможно пополнить запасы лекарств – обезболивающих, антибиотиков, препаратов для наркоза. Оперировать людей с оторванными конечностями, с осколочными и шаровыми ранениями приходится под светом налобного фонаря. Даже после успешной операции раненые имеют большой риск получить осложнения – сепсис, перитонит, гангрену", – рассказала Денисова.

По ее словам, в таких условиях многим помочь не могут, несмотря на то, что медики работают круглосуточно без отдыха. Врачей и медсестер не хватает, среди них также раненые и убитые.

"Раненым необходима срочная эвакуация! РФ грубо нарушает 12 статью Конвенции об улучшении судьбы раненых и больных в действующих армиях от 12.08.1949. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав человека в Украине", – добавила Денисова.

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