У Маріуполі "Азов" знищив три танки супротивника та групу спецназу ГРУ

Бійці тепер уже легендарного полку "Азов" продовжують свою боротьбу за Маріуполь, який уже кілька тижнів перебуває у блокаді. У четвер вони прозвітували про успіхи попереднього дня. Виявилося, що російські окупанти не дорахувалися десятків своїх солдатів.
Про це захисники Маріуполя повідомили на своєму телеграм-каналі.
Що відомо
У першому повідомленні сказано, що 30 березня окупанти втратили три танки та понад 64 піхотинці, серед яких спецназ ГРУ РФ.
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Потім надійшло повідомлення, що у "азовців" в якості трофеїв виявилися спеціальні снайперські гвинтівки "Гвинторез", радіостанція "Азарт" та багато іншого. Також серед знищених окупантів виявили банальних мародерів.
Мародерство
"В одного з орків виявлено долари США та велику кількість різноманітних золотих прикрас, серед яких і обручки різних розмірів. Ми знаємо, що в тимчасово захоплених районах міста ці злочинці грабують квартири цивільних, вбивають та гвалтують жителів міста. Тепер цих покидьків стало менше. Всі цінні речі, які бійці Азову знаходять у путінських найманців, за точного виявлення власників, повернуться їм, або, разом зі знайденими у росіян коштами, підуть на допомогу біженцям з Маріуполя" , – написали бійці полку "Азов".
Захист Маріуполя
- Маріуполь з 3 березня героїчно захищається від російських окупантів, які обстрілюють місто із усіх видів зброї. Внаслідок обстрілів у місті зруйновано житлові будинки, об'єкти інфраструктури, промислові підприємства.
- Противник продовжує спроби повністю захопити місто, де тримає оборону полк "Азов", чекаючи деблокади. Офіційний Київ каже, що зараз прорватися силам ЗСУ до міста неможливо. На думку радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, захисники міста можуть протриматися не один місяць, під час яких Київ докладатиме всіх зусиль, щоб домогтися відходу ворожих військ від Маріуполя.
- Поки що офіційний представник Пентагону Джон Кірбі констатує, що збитки, завдані бомбардуваннями, що продовжуються, є для Маріуполя "руйнівними".