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У Кривому Розі чоловік назвав захисників України "гарматним м'ясом" та побажав смерті: як він поплатився (фото, відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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27 березня, 12:59
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Стандартна процедура перевірки автомобіля на одному з блокпостів викликала гнів у чоловіка
Чоловік вже віддав своє авто теробороні
Чоловік вже віддав своє авто теробороні / Фото: Колаж: Сьогодні

По всій території України зараз встановлені блокпости. Військові мають право перевірити документи та автомобіль, але одному з водіїв таке правило не сподобалося. 22-річний Захар Палатін, від'їхавши від блокпоста, записав відео із образами бійців тероборони, які перевіряли його машину.

Відео чоловік опублікував у своєму Instagram.

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"Я в рот є**ав цю війну взагалі на**й і цих військових. Я не збираю ніякі подачки їм, не скидаю гроші. Мені тупо по**й. Я вважаю, що це гарматне м'ясо не гідне жодної поваги, ніяких заохочень. Про що тут говорити, воно мало автоматом не в***ало машину", – сказав Палатін.

Потім він побажав смерті українським захисникам, а також їхнім близьким.

"Я бажаю твоїй матері здохнути в окопах, згнити разом з твоїми братами по зброї... Якщо прийдуть орки, житиму тут. І мені не треба розповідати за патріотизм", – додав Палатін.

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Після публікації відео чоловік закрив обліковий запис.

Як пише Свої. Кривий Ріг, Палатін відключив телефон і ховався від обурених жителів міста. До пошуків підключилися оперативники Криворізького районного управління поліції, місцевий відділ СБУ, ДБР та співробітники кіберполіції. Вони розшукали хлопця.

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"Цей скромний хлопець зробив чудові stories в інстаграмі і вже за півдня добровільно передав свій автомобіль територіальній обороні Кривого Рогу! Респект патріоту!" – написав у Facebook Євген Шевченко.

Як поводитися на блокпостах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій роз'яснила, як необхідно поводитися на блокпостах в умовах воєнного стану, який запровадили після вторгнення військ Російської Федерації. Про це ДСНС написала в себе в Telegram-каналі.

Під час проходження блокпоста потрібно:

  • Зменшити швидкість автомобіля
  • Завчасно підготувати документи для перевірки
  • Вимкнути фари, а також увімкнути аварійне світло
  • Не вести відеозйомку
  • Не виходити з автомобіля без дозволу
  • Чітко відповідати на запитання
  • Бути готовими, якщо буде вимога щодо огляду багажника та салону авто
  • Не заходити за спину військовим під час огляду багажника та салону автомобіля
  • Після огляду та дозволу продовжити рух
  • Не набирати різко швидкість

"У містах за відсутності великої кількості машин і людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях. Зберігайте спокій. Слава Україні", – зазначили в ДСНС.

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