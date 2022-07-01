На Херсонщині ЗСУ завдали потужний удар по окупантах

Українські військові продовжують нищити загарбників

ЗСУ знищили окупантів та їхню техніку/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Херсонській області в Білозерській громаді військові Збройних Сил України завдали парного вертолітного удару по скупченню живої сили і військової техніки ворога.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань ліквідовано:

35 російських військових;

два модернізованих танки Т-72Б3;

чотири одиниці іншої броньованої техніки.

Що втратили окупанти при втечі зі Зміїного?

Українські захисники точними ракетно-артилерійськими ударами по угрупованню військ РФ на острові Зміїний знищили купу техніки окупантів.

Військові ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Тор", один з катерів, причіп з дизель-генератором, радіолокаційну станцію і польовий склад боєприпасів.

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При відступі окупанти також підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г" і над морем втратили вертоліт. Імовірно, також при відступі проведено мінування місцевості, причалу і навколишніх вод біля острова.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що сім'ї окупантів продають машини, щоб забрати їх із фронту. Також ми писали, що загарбники не витримали вогню ЗСУ і втекли зі Зміїного.