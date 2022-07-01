В ОК "Південь" розповіли, що втратили окупанти при втечі зі Зміїного

Українські військові прогнали загарбників з острова

ЗСУ звільнили Зміїний/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські захисники точними ракетно-артилерійськими ударами по угрупованню військ РФ на острові Зміїний знищили купу техніки окупантів.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Реклама

Деталі

Військові ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Тор", один з катерів, причіп з дизель-генератором, радіолокаційну станцію і польовий склад боєприпасів.

При відступі окупанти також підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г" і над морем втратили вертоліт. Імовірно, також при відступі проведено мінування місцевості, причалу і навколишніх вод біля острова.

Ситуація

Уранці 30 червня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупаційні війська залишили острів Зміїний у Чорному морі .

. Пізніше інформація офіційно була підтверджена командуванням ОК "Південь", що вночі, внаслідок успішно проведеного чергового етапу військової операції з завданням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ по острову Зміїний, супротивник поспішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і залишив острів .

. Своє підтвердження дали і у Міноборони РФ. Щоправда, перетворивши повний розгром на "жест доброї волі" .

. Втечу окупаційних військ з острова Зміїний експерти порівнюють із потопленням крейсера "Москва". Таку оцінку дав військовий експерт Олег Жданов.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що українці висміяли жалюгідні виправдання Росії щодо Зміїного. Також ми розповідали, що пишуть західні ЗМІ про звільнення острова.