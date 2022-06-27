В ISW назвали свою версію причин ракетного удару окупантів по Києву

Російські бомбардувальники над Каспійським морем випустили по Києву ракети Х101

Наслідки ракетного удару по Шевченківському району / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський ракетний удар по Києву був спробою окупантів продемонструвати свої можливості. Ціллю атаки був завод "Артем", який виготовляє ракети та авіаційне обладнання.

Такого висновку дійшов американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

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"26 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по Шевченківському району Києва, який, ймовірно, був приурочений до саміту лідерів G7, що триває. Це перший такий великий удар по Києву з кінця квітня і, ймовірно, є прямою відповіддю на обговорення західними лідерами допомоги Україні на саміті G7, як і попередні удари 29 квітня під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до Києва", – йдеться у звіті.

ISW з посиланням на джерела в уряді України пише, що війська РФ завдали удару по Шевченківському району, використовуючи ракети Х101, випущені з бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 над Каспійським морем. Наголошується, що російська атака була спробою "продемонструвати" свої можливості.

Twitter-акаунт GeoConfirmed повідомив, що удари були завдані в безпосередній близькості від заводу "Артем", виробника ракет класу "повітря-повітря", протитанкових керованих ракет та авіаційного обладнання. GeoConfirmed зазначає, що російські сили, ймовірно, випустили ракети з максимально можливою дальністю, що завадило виявленню радаром і призвело до ураження цивільної інфраструктури. Також передбачається, що деякі ракети могли бути запущені з окупованого півдня України.

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Ракетний удар по Києву

Вранці 26 червня у Києві пролунало кілька вибухів. Ракетного удару було завдано по Шевченківському району столиці.

За інформацією нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка, всього по Києву та області випустили 14 ракет.

Одна з ракет влучила у багатоповерхівку, яка знаходиться на Лук'янівці. У результаті щонайменше одна людина загинула. Також є поранені – постраждали семирічна дівчинка та її мати, їх доправили до лікарні.

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Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що окупанти цілилися в завод ім. Артема.

Напередодні окупанти випустили пів сотні ракет по українських містах, є загиблі.

Всі оперативні подробиці про вибухи та руйнування у Києві після обстрілу столиці Росією – деталі від телеведучого Олексія Бурлакова.