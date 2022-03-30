На Хмельниччині збили крилату ракету РФ

Вночі українські військові збили одну із крилатих ракет окупанта. Вона мала атакувати об'єкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомили у повітряному командуванні "Захід".
Ракету вдалося збити з українського винищувача ракетою класу "повітря-повітря".
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Як повідомлялося, вночі на території Хмельницької області окупанти завдали 3 удари по промислових об'єктах. Пожежа вже локалізована рятувальниками.
Окупанти завдали ракетного удару по аеродрому в Старокостянтинові
Російські військові в черговий раз завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області 29 березня. Через обстріл було знищено запаси паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомив мер Старокостянтинова Микола Мельничук.
"Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, проте сьогодні, як багато хто з вас міг побачити і почути, атака була дуже серйозна і завдала відчутних збитків", – йдеться у повідомленні.
Окупанти повністю знищили всі запаси паливно-мастильних матеріалів.
"Тому прошу всіх, хто може допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів, звернутися до міської ради або до мене особисто", – додав Микола Мельничук.
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