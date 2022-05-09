У Херсонську область окупанти завезли "туристів" для псевдосвяткування 9 травня (фото, відео)

У Херсоні, Скадовську, Каховці, Генічеську та інших окупованих населених пунктах російські військові влаштували "святкування" 9 травня.
Про це повідомив Telegram-канал Україна зараз.
На Херсонщині почали робити "переможну" картинку для росЗМІ.
До Херсона, Скадовська, Каховки, Генічеська та інших окупованих населених пунктів російські військові завезли своїх людей з "переможною" атрибутикою.
Там зараз відбуваються ходи "Безсмертного полку", покладання та інші проросійські мітинги з радянськими прапорами та піснями.
Зеленський про можливі заяви Путіна 9 травня
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що будь-які заяви Володимира Путіна 9 травня щодо офіційного оголошення війни Україні не матимуть жодного значення.
"Перемога" для росіян – це руйнація та поразка всього цивілізованого світу... Для нас це нічого не змінює. Для нас війна триває 8 років, широкомасштабна війна триває понад 70 днів. Росіяни знищують українські міста, їх можна показувати у голлівудських фільмах жахів", – сказав президент.
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