У Херсонську область окупанти завезли "туристів" для псевдосвяткування 9 травня (фото, відео)

Зараз в області відбуваються ходи "Безсмертного полку" та інші проросійські мітинги

Окупанти "святкують" 9 травня в українських містах / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні, Скадовську, Каховці, Генічеську та інших окупованих населених пунктах російські військові влаштували "святкування" 9 травня.

Про це повідомив Telegram-канал Україна зараз.

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На Херсонщині почали робити "переможну" картинку для росЗМІ.

До Херсона, Скадовська, Каховки, Генічеська та інших окупованих населених пунктів російські військові завезли своїх людей з "переможною" атрибутикою.

Там зараз відбуваються ходи "Безсмертного полку", покладання та інші проросійські мітинги з радянськими прапорами та піснями.

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Зеленський про можливі заяви Путіна 9 травня

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що будь-які заяви Володимира Путіна 9 травня щодо офіційного оголошення війни Україні не матимуть жодного значення.

"Перемога" для росіян – це руйнація та поразка всього цивілізованого світу... Для нас це нічого не змінює. Для нас війна триває 8 років, широкомасштабна війна триває понад 70 днів. Росіяни знищують українські міста, їх можна показувати у голлівудських фільмах жахів", – сказав президент.

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