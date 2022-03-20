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На Харківщині окупанти вбили майже 500 мирних жителів

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20 березня, 14:35
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Російські військові постійно обстрілюють житлові райони Харкова та області, внаслідок чого гинуть місцеві – яка тепер ситуація в регіоні
Окупанти обстрілюють Харківську область
Окупанти обстрілюють Харківську область / Фото: Колаж: Сьогодні

Загалом за час війни в Харківській області жертвами обстрілів з боку РФ стали 450 людей. З вечора 19 березня і всю ніч окупанти обстрілювали передмістя Харкова, лише в одному районі загинуло п'ять мирних жителів.

Про це повідомили у спільному ефірі телеканалів.

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За офіційними даними, загиблих 266, сред них 14 дітей. Проте реальна кількість жертв уже наближається до пів тисячі, пише правозахисна організація Human Rights Watch.

Крім того, один із рятувальників загинув під час гасіння пожежі на ринку "Барабашово", де палало майже 10 гектарів площі.

Тим часом ЗСУ майже знищили підрозділ окупантів під Ізюмом. Громада Ізюма навідріз відмовилася співпрацювати з окупантами, у відповідь військові РФ почали бомбардувати місто.

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Що відомо про загиблого рятувальника

Під час обстрілу Харкова загинув пожежник-рятувальник сержант служби цивільного захисту Олександр Подольський. Чоловікові був 31 рік. Олександр отримав численні осколкові поранення, несумісні із життям.

Рятувальники Харківської області висловили співчуття сім'ї через передчасну смерть дбайливого сина, доброго чоловіка та батька.

Олександр Подольський. Фото ДСНС

"До втрати близької людини ніколи не можна бути готовим, адже з нею вмирає частинка нашої душі. Важко знайти слова втіхи, неможливо втамувати біль та гіркоту від втрати, коли зупиняється серце рідної людини, проте світлі спогади про неї завжди будуть сильніші за смерть… Нехай світла пам’ять про нашого побратима назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих", – йдеться у повідомленні.

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