Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

В Харьковской области оккупанты убили почти 500 мирных жителей

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 марта, 14:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские военные постоянно обстреливают жилые районы Харькова и области, в результате гибнут местные – какая сейчас ситуация в регионе
Оккупанты обстреливают Харьковскую область
Оккупанты обстреливают Харьковскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

Всего за время войны в Харьковской области жертвами обстрелов со стороны РФ стали 450 человек. С вечера 19 марта и всю ночь оккупанты обстреливали пригород Харькова, только в одном районе погибли пять мирных жителей.

Об этом сообщили в общем эфире телеканалов.

Реклама

По официальным данным, погибших 266, в том числе 14 детей. Однако реальное количество жертв уже приближается к полутысяче, пишет правозащитная организация Human Rights Watch.

Кроме того, один из спасателей погиб во время тушения пожара на рынке "Барабашово", где пылало почти 10 гектаров площади.

Тем временем ВСУ практически уничтожили подразделение оккупантов под Изюмом. Община Изюма наотрез отказалась сотрудничать с оккупантами, в ответ военные РФ начали бомбить город.

Реклама

Что известно о погибшем спасателе

В ходе обстрела Харькова погиб пожарный-спасатель сержант службы гражданской защиты Александр Подольский. Мужчине был 31 год. Александр получил многочисленные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Спасатели Харьковской области выразили соболезнования семье по поводу преждевременной смерти заботливого сына, хорошего мужа, любящего отца.

Александр Подольский. Фото ГСЧС

"К потере близкого человека никогда нельзя быть готовым, ведь с ним уходит частичка нашей души. Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери, когда останавливается сердце родного человека, однако светлые воспоминания о нем всегда будут сильнее смерти... Пусть светлая память о нашем побратиме навсегда останется в сердцах близких и знакомых", – говорится в сообщении.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Избранное
Наши авторы
Игорь Серов "Русский военный корабль, иди на*уй": мы пообщались с мамой легендарного воина Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Гуманитарные коридоры в Луганской области – где пройдет эвакуация 19 марта Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Боевые действия
Подробнее
Все подробности
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Технологии
За рубежом
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Наши ангелы-хранители

Боевой медик Семидьянова Ольга из Марганца Днепропетровской обл. Мать-героиня, которая вместе с мужем-военным воспитывала 12 детей, в первые дни войны ушла на фронт. Спасала украинских бойцов под вражеским огнем. Была тяжело ранена – российские войска обстреляли из танков, поэтому экипировка не спасла. Вскоре погибла.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Старший лейтенант Черный Владимир, десантник из 25-й Сичеславской бригады ВДВ. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области было уничтожено около 50 оккупантов, танк Т-72 и взяты в плен пять российских захватчиков. За личное мужество представлен к званию Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять