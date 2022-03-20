В Харьковской области оккупанты убили почти 500 мирных жителей

Российские военные постоянно обстреливают жилые районы Харькова и области, в результате гибнут местные – какая сейчас ситуация в регионе

Оккупанты обстреливают Харьковскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

Всего за время войны в Харьковской области жертвами обстрелов со стороны РФ стали 450 человек. С вечера 19 марта и всю ночь оккупанты обстреливали пригород Харькова, только в одном районе погибли пять мирных жителей.

Об этом сообщили в общем эфире телеканалов.

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По официальным данным, погибших 266, в том числе 14 детей. Однако реальное количество жертв уже приближается к полутысяче, пишет правозащитная организация Human Rights Watch.

Кроме того, один из спасателей погиб во время тушения пожара на рынке "Барабашово", где пылало почти 10 гектаров площади.

Тем временем ВСУ практически уничтожили подразделение оккупантов под Изюмом. Община Изюма наотрез отказалась сотрудничать с оккупантами, в ответ военные РФ начали бомбить город.

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Что известно о погибшем спасателе

В ходе обстрела Харькова погиб пожарный-спасатель сержант службы гражданской защиты Александр Подольский. Мужчине был 31 год. Александр получил многочисленные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Спасатели Харьковской области выразили соболезнования семье по поводу преждевременной смерти заботливого сына, хорошего мужа, любящего отца.

Александр Подольский. Фото ГСЧС

"К потере близкого человека никогда нельзя быть готовым, ведь с ним уходит частичка нашей души. Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери, когда останавливается сердце родного человека, однако светлые воспоминания о нем всегда будут сильнее смерти... Пусть светлая память о нашем побратиме навсегда останется в сердцах близких и знакомых", – говорится в сообщении.