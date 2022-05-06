На Харківщині окупанти відкрили вогонь по колоні авто з мирними, є загиблі

З окупованого міста намагалися виїхати 15 приватних автомобілів

Росія відкрила вогонь по колоні автомобілів із цивільними, які намагалися врятуватися. Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти відкрили вогонь по колоні автомобілів із мирними жителями, які виїхали з окупованого російськими військовими м. Вовчанська Чугуївського району.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури

Реклама

Деталі

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено шість автомобілів і знайдено чотири згорілі трупи.

Ворожий обстріл стався 4 травня. З окупованого міста намагалися виїхати колона із 15 приватних автомобілів. Дорогою біля смт Старий Салтів Чугуївського району російські окупанти обстріляли машини з мирними жителями. На узбіччі автодороги між населеними пунктами смт Старий Салтів та с. Верхній Салтов знайдено шість пошкоджених автомобілів і чотири згорілі трупи.

Реклама

"6 травня 2022 року слідчими СВ ВП №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП у Харківській області встановлено місцезнаходження зазначеної автоколони та проведено низку слідчих (розшукових) дій. При процесуальному керівництві Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ звільнили від окупантів стратегічно важливе село під Харковом

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов у Telegram.

Він наголосив, що українські захисники продовжують успішно проводити бої на території області.

"Тому є хороші новини. ЗСУ звільнили від російських загарбників та взяли під повний контроль село Російська Лозова", – йдеться у повідомленні.

Як зазначило командування Сухопутних військ ЗСУ, цей населений пункт має стратегічне значення. Адже саме звідти ворог постійно стріляв із артилерії у мирних районах Харкова.

Реклама

Читайте також: