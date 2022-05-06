В Харьковской области оккупанты открыли огонь по колонне авто с мирными, есть погибшие

Из оккупированного города пытались уехать 15 частных автомобилей

Россия открыла огонь по колонне автомобилей с гражданскими, которые пытались спастись. Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты открыли огонь по колонне автомобилей с мирными жителями, которые выехали из оккупированного российскими военными г. Волчанск Чугуевского района.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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В результате вражеского обстрела повреждены шесть автомобили и найдены четыре сгоревших трупа.

Вражеский обстрел произошел 4 мая. Из оккупированного города пытались уехать колонна из 15 частных автомобилей. По дороге возле пгт Старый Салтов Чугуевского района российские оккупанты обстреляли машины с мирными жителями. На обочине автодороги между населенными пунктами пгт Старый Салтов и с. Верхний Салтов найдены шесть поврежденных автомобилей и четыре сгоревших трупа.

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"6 мая 2022 года следователями СВ ОП №1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области установлен местонахождение указанной автоколонны и проведен ряд следственных (розыскных) действий. При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

ВСУ освободили от оккупантов стратегически важное село под Харьковом

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Русская Лозовая Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Он отметил, что украинские защитники продолжают успешно проводить бои на территории области.

"Поэтому есть хорошие новости. ВСУ освободили от российских захватчиков и взяли под полный контроль село Русская Лозовая", – говорится в сообщении.

Как отметило командование Сухопутных войск ВСУ, этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Ведь именно оттуда враг постоянно стрелял из артиллерии по мирным районам Харькова.

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