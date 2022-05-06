Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Харьковской области оккупанты открыли огонь по колонне авто с мирными, есть погибшие

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 мая, 23:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Из оккупированного города пытались уехать 15 частных автомобилей
Россия открыла огонь по колонне автомобилей с гражданскими, которые пытались спастись. Коллаж "Сегодня"
Россия открыла огонь по колонне автомобилей с гражданскими, которые пытались спастись. Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты открыли огонь по колонне автомобилей с мирными жителями, которые выехали из оккупированного российскими военными г. Волчанск Чугуевского района.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Реклама

Подробности

В результате вражеского обстрела повреждены шесть автомобили и найдены четыре сгоревших трупа.

Вражеский обстрел произошел 4 мая. Из оккупированного города пытались уехать колонна из 15 частных автомобилей. По дороге возле пгт Старый Салтов Чугуевского района российские оккупанты обстреляли машины с мирными жителями. На обочине автодороги между населенными пунктами пгт Старый Салтов и с. Верхний Салтов найдены шесть поврежденных автомобилей и четыре сгоревших трупа.

Реклама

"6 мая 2022 года следователями СВ ОП №1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области установлен местонахождение указанной автоколонны и проведен ряд следственных (розыскных) действий. При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

ВСУ освободили от оккупантов стратегически важное село под Харьковом

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Русская Лозовая Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Он отметил, что украинские защитники продолжают успешно проводить бои на территории области.

"Поэтому есть хорошие новости. ВСУ освободили от российских захватчиков и взяли под полный контроль село Русская Лозовая", – говорится в сообщении.

Как отметило командование Сухопутных войск ВСУ, этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Ведь именно оттуда враг постоянно стрелял из артиллерии по мирным районам Харькова.

Реклама

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Хроника обстрелов
Война в Украине из космоса
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Помощь во время войны
Наши деньги
Life новости
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 6 мая
1
Личный состав 24 900
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1110
Танки
5
ББМ 2686
ББМ
6
Артиллерия 502
Артиллерия
7
Средства ПВО 83
Средства ПВО
8
РСЗО 171
РСЗО
9
БПЛА 324
БПЛА
10
Корабли/катера 11
Корабли/катера
11
Транспорт 1926
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Студент, который рвался на фронт… Егор Кигитов - член сборной Украины по пулевой стрельбе, брат-близнец чемпиона Европы Глеба Кигитова. Студент второго курса Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного с первых дней войны пошел добровольцем на передовую. Был ранен, обгорел, но после недели в госпитале отказался оставаться в тылу и вернулся на фронт. Погиб, выполняя боевое задание.

История подвига
Непокоренные
Генерал-лейтенант Сергей Наев – командующий Объединенных сил ВСУ. За личное мужество, профессиональную организацию обороны и эффективное командование действиями личного состава и частями, ведущими боевые действия в важнейших направлениях, удостоен звания Герой Украины.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

36085.98

Binance Coin (BNB)

381.24

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

96.12

Theta (THETA)

2.25

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
36,59
36,09
40,65
31,37
37,84
36,04
42,63
32,31
39,56
37,68
42,53
31,98
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
32,84
-
-
-
33,59
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,04
40,65
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.86

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять